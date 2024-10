"Mentre a Roma promuove l’autonomia differenziata, il Governo Meloni ha deciso ieri di impugnare la nostra legge regionale n.12 del 2024 che consente il richiamo in servizio di medici di base in pensione per fronteggiare, almeno fino a fine anno, la grave carenza di personale medico. La Regione Sardegna paga interamente per la propria sanità. Ma nonostante questo il governo dice che abbiamo ecceduto nelle nostre competenze".

Così in una nota la presidente della Regione, Alessandra Todde. "Noi - prosegue - continuiamo a lavorare, e anche oggi, durante la giunta, abbiamo approvato importanti provvedimenti sulla sanità tra cui la delibera sulla ridefinizione delle risorse attribuite alle ASL per l’esercizio di bilancio 2022 e quella relativa ai bilanci preventivi delle ASL per il triennio 2024-26. Chiudiamo finalmente le pendenze di bilancio delle ASL ancora aperte dal 2022 e iniziamo a tirare una riga sul passato".

"Per tutto il 2022le Aziende hanno operato in regime di provvisorietà. Infatti - aggiunge la governatrice -, per l’esercizio annuale erano presenti soltanto i conti economici obbligatori per legge. I modelli di bilancio depositati dalle Aziende nel 2024, su cui si basavano le assegnazioni iniziali, presentavano evidenti squilibri. Siamo arrivati così alla proposta odierna, che rimette ordine e ripiana i bilanci aziendali. Adesso dobbiamo chiudere il bilancio 2023 e ridare alle nostre ASL basi solide e trasparenti".

"Inoltre, abbiamo istituito un ‘Tavolo di consultazione partecipata’ aperto a chiunque si occupi di sanità a livello regionale tra studenti, specializzandi, laureati in medicina e chirurgia, rappresentanti di scuole di specializzazione, associazioni medico-sanitarie, aziende sanitarie locali, comuni e sindacati, con l'obiettivo di affrontare e superare le criticità che ostacolano l'ingresso dei nuovi medici nella realtà lavorativa sarda, accogliendo le proposte di tutti gli ambiti coinvolti. Abbiamo anche approvato gli indirizzi applicativi in merito all'erogazione dell'Indennità Regionale Fibromialgia (IRF), un sostegno economico per i cittadini che soffrono di tale patologia. Il nostro obiettivo - conclude Todde - è promuovere il riconoscimento della fibromialgia come patologia invalidante e migliorare la qualità della vita dei cittadini sardi che ne sono affetti".