"Finalmente anche l’Assessorato alla Sanità ha preso atto delle criticità della sanità penitenziaria regionale", così il presidente della Commissione Giustizia alla Camera e deputato del M5s Mario Perantoni.

"Sono lieto che il nostro interessamento alla problematica abbia dato voce alle richieste troppo a lungo inascoltate di quanti lavorano nella gestione dei detenuti psichiatrici e ne hanno la responsabilità - prosegue l'esponente pentastellato -. Ho appreso, infatti, che la Direzione Generale della Sanità ha sollecitato l’ATS a fornire urgenti chiarimenti in merito a quanto rilevato dal senatore Licheri e dal sottoscritto a seguito della nostra visita a Bancali. In particolare, in merito all’inagibilità delle camere di degenza SAI lamentata dal Provveditore, anche il Ministero, interessato della questione, ha ritenuto di dover procedere ad approfondimenti e per questo è in programma un sopralluogo negli istituti di Sassari e Cagliari".

"Sono assolutamente convinto che una cura e un'assistenza adeguata siano assolutamente necessari ed indispensabili nel preminente interesse della tutela della salute e della dignità umana, principi che uno Stato di diritto ha il dovere di garantire indistintamente a tutti i cittadini, liberi o ristretti che siano. Così come è necessario garantire la sicurezza sul lavoro di quanti operano all’interno degli istituti penitenziari".

"Per questo - conclude Perantoni -, oltre ad aver direttamente interessato i Ministeri e gli Uffici competenti, ho predisposto un atto di sindacato ispettivo che depositerò nei prossimi giorni. proprio al fine di una positiva soluzione della problematica anche a livello nazionale. La gravità della situazione non consente ulteriori ritardi".