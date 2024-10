"Non c'è stata alcuna tensione, e tantomeno scontri, tra l'Udc e l'assessore alla Sanità Mario Nieddu”. Lo afferma il segretario regionale dell'Udc, Giorgio Oppi, in merito agli ultimi lavori della Commissione Sanità del Consiglio regionale, che ha sentito in audizione l'assessore Mario Nieddu.

"Apprendo con stupore dalla stampa - aggiunge Oppi - che ci sarebbero stati momenti di tensione e addirittura scontri. Nulla di tutto ciò è accaduto, anzi: tra noi e l'assessore Nieddu c'è stata la massima sintonia e convergenza su alcuni punti da modificare. Il documento della Giunta regionale sulla riorganizzazione dei servizi sanitari non era stato inserito all'ordine del giorno della Commissione perché erano scaduti i termini a causa della pausa di Pasqua e di alcune assenze".

"E noi - precisa Oppi - abbiamo semplicemente chiesto di poterlo discutere come è normale che sia, c'erano alcuni punti da affinare e modificare. Infatti lo stesso assessore ne aveva già parlato il giorno prima con i direttori generali. Lavoro che abbiamo svolto - garantisce Giorgio Oppi - in un clima di grande condivisione con l'assessore Nieddu, come del resto si può evincere anche dalla nota relativa ai lavori della commissione stilata dall'Ufficio Stampa del Consiglio regionale".

"Ribadisco, dunque - conclude il leader dell' Udc sarda - che non esiste e non è mai esistita alcuna contrapposizione".