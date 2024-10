“Anno nuovo vecchio sistema, un altro pezzo del servizio pubblico del nord Sardegna svanisce grazie alla giunta Solinas”.

A sottolinearlo è la Consigliera regionale del Movimento Cinque Stelle, Desirè Manca, che ritorna sulla questione della sanità nel sassarese, ormai al centro dell’agenda politica sarda, con tutte le vicende che hanno riguardato il policlinico di Sassari, ma anche la delicata questione della sospensione servizi prelievi in 15 Comuni del Nord dell’isola.

“Il 16 aprile del 2019 presentavo la mia prima interpellanza. Segnalavo, o meglio lamentavo che, a seguito dell'approvazione in via definitiva dei requisiti di accreditamento e dell'aggiornamento dei requisiti autorizzativi minimi strutturali tecnologici ed organizzativi dei Punti prelievo esterni (PPE), la Regione aveva disposto la sospensione dell'attività di numerosi punti prelievo della Provincia di Sassari, sospensione dovuta, in particolare, alla mancanza del requisito organizzativo che prescrive la presenza del medico durante l'orario di esecuzione dei prelievi”, queste le sue parole.

“Si riempiono la bocca – aggiunge la Manca – con la lotta allo spopolamento e poi tagliano i pochi servizi pubblici rimasti. Non si rendono conto che a causa delle condizioni di isolamento delle comunità locali sarde i punti di prelievo esterni offrivano un servizio prezioso per le categorie più deboli, come disabili, pazienti affetti da gravi patologie o patologie croniche ed anziani”.

“Non si rendono conto – conclude – che larga parte delle persone servite dai punti di prelievo esterni devono sottoporsi frequentemente ai prelievi e la necessità di viaggiare, considerate le carenze croniche del sistema di trasporti pubblici, li costringe ad affrontare ulteriori disagi. La risposta può essere una sola: non si rendono conto”.