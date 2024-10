Michele Pais ha aperto questo pomeriggio i lavori dell'Assemblea , convocata per votare otto mozioni sull'edilizia sanitaria , prendendo atto dell'assenza di molti consiglieri, in particolare di quelli della maggioranza : " È una situazione poco edificante, in Aula non c' è il numero legale, è una condizione che va avanti da troppo tempo, non è pensabile che a distanza di un'ora dall'appuntamento per la seduta i consiglieri non ci siano .

Il numero legale è stato comunque raggiunto, anche se per poco . All'incontro mancavano anche il presidente Solinas e l'assessore alla Sanità Carlo Doria.

I lavori dell'Aula sono iniziati un'ora in ritardo perché la maggioranza non aveva ancora trovato un accordo su un ordine del giorno unitario in relazione alla questione dei nuovi ospedali, che recepisse le istanze di quella parte critica della maggioranza, tra cui Forza Italia , nonostante l'intervento chiarificatore di questa mattina del governatore Solinas.

La discussione va avanti con le dichiarazioni di voto sulla seconda mozione del centrosinistra che chiede la revoca della delibera del primo giugno sullo studio di fattibilità dei nuovi ospedali.