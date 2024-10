"Nella mia terra non si riesce ad avere il medico di famiglia: a Oliena ci sono i medici ma non entrano in servizio perché la Regione non procede con le nomine. È compito della politica trovare le soluzioni e garantire la presenza anche nei territori disagiati".

Così la deputata sarda del gruppo Misto, Mara Lapia, in occasione del Question Time in commissione Affari Sociali e Sanità della Camera. Nella sua interrogazione al ministro della Salute Roberto Speranza ha denunciato ancora una volta l'emergenza legata alla carenza dei medici di base in molti comuni sardi.

"Nei prossimi 7 anni - ha ricordato - si parla del pensionamento di ben 719 medici contro l'ingresso di appena 70 nuove risorse. Un dato che, qualora fosse confermato, metterebbe a serio rischio la garanzia dell'assistenza di base per i cittadini sardi".

All'interrogazione ha risposto il sottosegretario Andrea Costa che ha dimostrato molta attenzione alla situazione della Sardegna - ha riferito Lapia - Ho chiesto al Governo di vigilare sull'operato della Regione in tema di sanità, perché nella mia terra ci sono molti cittadini che non hanno accesso alle cure e il timore concreto è che la situazione possa peggiorare drasticamente".