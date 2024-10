Superare la prescrizione cartacea dei prodotti dietetici, sanitari e medicali è l’obiettivo della Consigliera regionale della Lega, Sara Canu, che insieme al suo gruppo consiliare, ha deciso di promuovere il processo di dematerializzazione con l’obiettivo, spiega, di favorire “Tutti i pazienti che, a causa delle patologie di cui sono affetti, si trovano a dover ricorrere a specifici prodotti sanitari”.

“Si tratta di un passo rilevante – sottolinea la Canu -. Per realizzare tutto ciò, non occorre adottare nuove leggi, ma destinare, così come abbiamo già previsto, le somme necessarie a questa funzione nella prossima legge di bilancio. Con la digitalizzazione saremo al passo dei canoni europei.”

A suo modo di vedere ciò comporta "Un notevole risparmio della spesa pubblica, nonché ottimizzando i processi annessi”. La partenza è fissata da febbraio 2020.

“Ma soprattutto – conclude la Consigliera leghista – ci sarà un'importante semplificazione del procedimento per i cittadini interessati che potranno acquistare e ritirare i prodotti da qualunque farmacia, in tempi diversi e non più in unica soluzione. Novità degna di nota, poi: il ritiro anche nella Grande Distribuzione Organizzata, in quelle imprese commerciali accreditate presso il Ministero competente”.