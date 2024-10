"Nonostante le grosse difficoltà di cui siamo ben consapevoli, siamo determinati a fare tutto ciò che è necessario affinché i medici e il personale sanitario di cui Nuoro ha bisogno arrivino in un modo o nell'altro, a costo di rivendicarne la redistribuzione da Cagliari e Sassari" così Franco Mula, capogruppo Psd'az in Consiglio regionale, nel suo intervento al sopralluogo della commissione sanità per verificare la situazione dell'ospedale San Francesco di Nuoro.

Per la consigliera sardista Elena Fancello, l'incontro è stato occasione per ribadire "la necessità di sbloccare gli ingressi alle facoltà di medicina e alle scuole di specializzazione" e per lanciare l'allarme sui laboratori analisi convenzionati che "hanno terminato il budget annuale. Se non sarà integrato, non saranno più in grado di erogare i servizi in esenzione di ticket, con grave danno per i cittadini".