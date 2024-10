“Presidente Conte, lei sta mentendo all'Italia e agli italiani”. A dirlo è il leader della Lega Matteo Salvini.

“Si può prorogare lo stato di emergenza? La risposta è negativa perché NON C'È uno stato di emergenza. L'unico stato di emergenza è quello della maggioranza (minoranza nel Paese) che non sa dove sbattere la testa. Ma prima o poi gli italiani voteranno, senza mascherina e dandosi la mano, e torneremo maggioranza anche in Parlamento, statene certi”, ha affermato Salvini nel suo intervento di replica al presidente Giuseppe Conte sulla proroga dello stato di emergenza fino a ottobre.

Conte. Ritengo "doveroso condividere con il Parlamento questa decisione, nel cdm abbiamo esaminato il tema della proroga dello stato di emergenza, valutando le relative implicazioni. La proroga è facoltà prevista dalla legge, attivabile ogni qual volta si renda necessaria la prosecuzione degli interventi. Non abbiamo adottato in cdm alcuna decisione, ma è emerso l'indirizzo di prorogare lo stato di emergenza fino al prossimo 31 ottobre". Proroga che, secondo il presidente del Consiglio, sarebbe "inevitabile".