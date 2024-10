"Ci sarà l'effetto sardo? No, ci sarà il voto degli abruzzesi per gli abruzzesi. Leggevo che la nuova governatrice della Sardegna verrà a fare campagna elettorale a Pescara. Ma Cagliari è Cagliar i, l'Abruzzo è Abruzzo. Sono due storie diverse". Lo ha detto il vice premier, Matteo Salvini, nel corso di un evento elettorale al cinema Astra di Avezzano in vista delle elezioni regionali del prossimo 10 marzo.

"L'elezione sarda insegna - ha aggiunto il leader della Lega - che non si è mai vinto fino all'ultimo giorno. In Abruzzo tutti dicono si vince. Lo dicono pure i sondaggi, ma estrema cautela fino alla fine. Conto che gli abruzzesi voteranno per i loro interessi e il futuro".