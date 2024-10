"Sto lavorando perché nelle prossime ore il centrodestra unito offra non una ma diverse proposte di qualità". Così il leader della Lega, al termine della prima giornata di voto per eleggere il successore di Sergio Mattarella al Quirinale.

"Donne e uomini di alto profilo istituzionale e culturale - dichiara Salvini in merito ai futuri candidati che verranno proposti -, su cui contiamo ci sia una discussione priva di veti e pregiudizi, che gli italiani non meritano in un momento così delicato dal punto di vista economico e sociale".