Continua il lavoro sul Pnnr? “Noi lo stiamo già facendo, stiamo insistendo perché la settimana prossima il governo rinnovi lo sconto sulla benzina di 30 centesimi e lo sconto sulle bollette fino a fine anno.

Si è deciso di stralciare i taxisti, che non sono pericolosi delinquenti, dal Dl concorrenza e in questi minuti arriverà il via libera al fondo sull'autismo, 100ml di euro”. Lo ha detto Matteo Salvini al Tg1.