"Speranza ha vissuto un anno sotto pressione, non lo invidio, cercheremo di sostenerlo. Ma non è possibile che ci siano medici che dicono una cosa e altri che dicono l'opposto". Lo ha detto Matteo Salvini a radio Capital, dove il leader della Lega ha parlato della vicenda delle piste da sci.

"Questo era il modello Conte-Casalino dell'annuncio la sera che entrava in vigore lunedì. Con Draghi, appena sarà in carica, ho modo di pensare che cambieranno parecchie situazioni. La scelta la devi comunicare per tempo – ha sottolineato Salvini -, va bene la salute, ma dalla sera alla mattina. La comunicazione giorno e notte di virologi, consulenti, scienziati che dicono uno e l'opposto dell'altro dovrà cambiare profondamente".

Per quanto riguarda il Comitato Tecnico Scientifico, per il segretario è "da rimpolpare, rinforzare con energie nuove e idee nuove. Conosco tanti primari che il Covid non lo commentano in Tv ma lo combattono da una corsia di ospedale".