"L'ideologia che prevede il dilagare di ztl e zone a 30 km/h penalizzanti per lavoratrici e lavoratori e autovelox installati in ogni dove, non per sicurezza ma per fare cassa poco hanno a che fare con la sicurezza stradale, quindi buonsenso e concretezza senza ideologia". Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, al question time al Senato.

Il vicepremier e leader della Lega ha sottolineato poi che nel nuovo codice della strada si "interviene sia sulle sanzioni che sulla prevenzione".