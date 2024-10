"Se ci sono spazi per aiutare milioni di italiani noi ci siamo". Parola di Matteo Salvini, intervistato a Rainews24, a proposito della partecipazione della Lega al governo Draghi.

E per quanto riguarda l'eventuale presenza di ministri della Lega commenta: "Se ci siamo, ci siamo non facciamo le cose a metà".

"Se non ci siamo collaboriamo come opposizione come abbiamo fatto in questo anno e mezzo".