"Temevo fosse la giornata dei no, ma a me piacciono i sì e le proposte", così il leader della Lega Matteo Salvini riepiloga quanto accaduto oggi, con l'accordo dei gruppi politici per il Mattarella bis.

"Stamattina ho detto: piuttosto che andare avanti così, gli italiani non meritano questo, chiudiamola qua, chiediamo il sacrificio al presidente Mattarella di continuare a rappresentarci. Poi ho visto che nelle ore a seguire la mia proposta è diventata la proposta di tanti".

"Penso che i capigruppo oggi daranno concretezza a questo al voto. Sono contento di aver contribuito nel mio piccolo a chiudere questa partita. Ora si torna al lavoro", conclude Salvini.