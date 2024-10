"La sinistra ormai non sa più dove attaccarsi, sbircia nel buco della serratura e si attacca a vicende familiari pur di fare polemica politica".

Lo ha detto Matteo Salvini al congresso della Lega toscana, dove ha parlato anche in merito alle nuove norme del codice della strada.

"Chi sbaglia paga, se ti droghi ti porto via la patente. Se ti droghi sei un coglione e se poi ti metti al volante sei doppiamente coglione e la patente non la vedi più. Non puoi giocare con la vita tua e degli altri", ha detto il vicepresidente del consiglio.