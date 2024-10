Matteo Salvini arriva in Sardegna. Il 22 e 23 novembre il ministro dell'Interno sarà nell'Isola per un tour in occasione del quale, con tutta probabilità, svelerà il nome del candidato alla presidenza della Regione per la coalizione di centrodestra.

La città di Olbia sarà punto di partenza della maratona sarda del leader della Lega. Salvini arriverà nel capoluogo gallurese alle ore 16 di giovedì 22 per un incontro pubblico con la cittadinanza.

Alle 18.30 arriverà a Nuoro per una nuova iniziativa pubblica. In serata il tour approderà a Tortolì, dove verrà inaugurata alle 21 la nuova sede "Lega Ogliastra". A seguire una cena aperta al pubblico.

Venerdì 23, Salvini sarà a Cagliari dove alle ore 12 si terrà la presentazione alla stampa del 34esimo congresso del Partito Sardo d'Azione, nella sede del Psd'Az in viale Regina Margherita, alla presenza dei dirigenti del partito. Seguirà un pranzo aperto al pubblico.