"Per la Sardegna sono pronti dieci miliardi di investimenti nei prossimi anni fra infrastrutture, strade ferrovie. Una risposta a chi magari non si aspettava tutta questa attenzione per l'isola. Ci serviranno però anni per recuperare i decenni". Lo ha detto il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini dopo la visita del cantiere della nuova caserma dei carabinieri "Livio Duce" a Cagliari.

"Solo dall'Anas sono previsti circa 5 miliardi, per la rete ferroviaria quasi 4 miliardi, per porti e aeroporti, salvo Bruxelles, stiamo lavorando. Per le ferrovie a Nuoro abbiamo istituito un tavolo ad hoc, 1.400 (Rpt, 1.400) chilometri di rete non bastano alla Sardegna: stiamo lavorando anche sui tempi di percorrenza", ha aggiunto.

Per quanto riguarda le opere pubbliche a Cagliari Salvini ha assicurato una nuova visita alla città. "C'è un ottimo rapporto - ha affermato -, Truzzu è un sindaco in gamba". Soddisfazione per i lavori alla caserma: "Un presidio per la sicurezza - ha detto - Una parte di Cagliari tornerà a nuova vita con la restituzione di quest'opera. Peccato per il tempo perso: con il nuovo codice degli appalti si eviterà di perdere otto anni per una struttura da otto milioni". E per quanto riguarda la fusione degli aeroporti sardi: "Non imporremo mai scelte calate dall'alto sulla Sardegna". 

"Ho visto con piacere che, stando ai dati di Unioncamere, in questi quattro anni la Sardegna ha una crescita record degli stipendi superiore a quelli di milanesi e romani. Tutto questo grazie a una imprenditorialità forte, non grazie alla politica", ha aggiunto il vicepremier. "È certificato che la Sardegna, con questo aumento del dieci per cento in più, è una regione che guarda avanti: la politica in questo caso non è protagonista, ma accompagna".