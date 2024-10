“Sono convinto e, se ci date fiducia, farò di tutto per reintrodurre un annetto di servizio militare per i nostri ragazzi e per le nostre ragazze potrebbe essere molto utile”. Lo ha detto giovedì sera il leader della Lega, Matteo Salvini, intervenendo a un comizio elettorale nel Salernitano.

“Si può fare perché la legge non ha annullato, ma ha solo sospeso il servizio civile e il servizio militare obbligatorio”, ha spiegato l'ex ministro dell'Interno.

"Un anno di insegnamento delle regole, di buona educazione, di educazione civica e dei doveri farebbe dei buoni cittadini. Lo faremmo su base provinciale per evitare di sballottare i ragazzi in giro per l'Italia", conclude.