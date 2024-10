Tre gli appuntamenti a Cagliari per Matteo Salvini: un incontro pubblico alle 9:30 con i cittadini per le strade di Cagliari, conferenza stampa e ufficializzazione del patto con il Psd'Az alle ore 11 all'hotel Regina Margherita, pranzo elettorale al Lido sulla spiaggia del Poetto alle 13.

A dare l’appuntamento per domani è lo stesso leader della Lega che in un post su Facebook pubblica il video dove un giovane pretende di salire sul pullman senza biglietto, insultando autista e passeggeri. “Domani mattina tornerò proprio nella splendida Sardegna per spiegare il nostro progetto di governo per l'Italia – ha scritto Salvini -. Questo Paese ha bisogno di ORDINE, REGOLE e RISPETTO. Non vedo l'ora di essere al governo per iniziare a FARE”.