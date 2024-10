Il leader della Lega, Matteo Salvini, interviene sulla disputa relativa al Ddl Zan, che ha visto la Chiesa esprimere timori sulle conseguenze di una legge che per il Vaticano rischia di mettere in pericolo la libertà di pensiero. "Siamo uno Stato laico - ha risposto ieri in Senato il premier Draghi -. La libertà di pensiero sarà rispettata così come il Concordato con il Vaticano".

"Le parole di Draghi le ho condivise", commenta Salvini. "Io sono per la libertà di parola per tutti, per me la parola della Chiesa, da italiano e da credente è importante".

"Il Parlamento deciderà quello che vuole - aggiunge -. Mi stupisce il silenzio del Pd e dei 5 stelle visto che abbiamo detto sediamoci al tavolo, togliamo i punti critici e approviamo questa legge con il voto di tutti".