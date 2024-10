Appuntamento elettorale per il leader della Lega Matteo Salvini questa mattina al mercato di via Quirra, a Cagliari.

Per il vicepremier selfie e strette di mano fra la folla, ma non è mancata qualche contestazione.

Una coppia di anziani si chiede "Come si fa a seguire un leghista?", e la pensionata rincara la dose: "però non puzziamo più, ora profumiamo", dice riferendosi alle esternazioni di qualche anno fa del vice premier sui meridionali.

"Le partite si vincono al novantesimo, c'è una buona accoglienza mentre dall'altra parte ci sono solo attacchi e insulti (fascisti, leghisti e razzisti), io continuo a fare il mio mestiere, mi sto interessando alle strade, ai porti, agli aeroporti e alle ferrovie, penso che i sardi siano persone molto concrete quindi se uno mantiene gli impegni ti premiano". Lo ha dichiarato lo stesso Salvini questa mattina. "La Regione decide quasi tutto - ha chiarito parlando con i giornalisti - chi non vota, chi non sceglie, lascia che scelgano altri. Noi come Lega non siamo specializzati in miracoli, però in una regione che è in ritardo di decenni, il ministro delle infrastrutture è presente. Non è un voto nazionale, è un voto sardo per i sardi e mentre la sinistra è divisa il centrodestra è unito".