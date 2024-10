“Se i problemi della Sardegna si potessero risolvere con gli slogan da parte di chi ci mette piede una volta ogni cinque anni a pochi giorni dalle elezioni questa sarebbe un’isola verdeggiante e felice. Ma la storia ci insegna che in campagna elettorale i leader di centrodestra presentano soluzioni lampo per qualsiasi problema. Alcune “trovate”, però, dimostrano in maniera plateale che chi le pensa non conosce affatto l’argomento. Ieri il Ministro Salvini ha detto di voler coinvolgere la Brigata Sassari per ripristinare la sicurezza e la legalità nel centro storico di Sassari”. Così la consigliera regionale del Movimento 5 stelle Desirè Manca commenta le dichiarazioni del Ministro Matteo Salvini ieri in visita a Sassari.

“Vorrei ricordare al Ministro - prosegue - che già da tempo abbiamo chiesto al governo regionale di centrodestra di mettere in campo interventi mirati per ripristinare la sicurezza urbana a Sassari, ma le elezioni erano lontane e le richieste di aiuto sono rimaste tali. Ho personalmente presentato una mozione, sostenuta dai colleghi di minoranza, per chiedere alla Giunta di finanziare una serie di azioni volte al contrasto della violenza urbana, in primis attraverso il finanziamento di progetti volti alla riqualificazione e alla rivitalizzazione delle zone più a rischio, a Sassari come in tutti i Comuni sardi che ne dovessero fare richiesta. Con questa mozione ho chiesto alla Giunta ad inserire nella legge Finanziaria un apposito capitolo di spesa denominato Sicurezza urbana”.

“Abbiamo chiesto l’attivazione di progetti legati al potenziamento dell’illuminazione pubblica e delle reti di videosorveglianza urbana; il potenziamento della dotazione organica di uomini e mezzi dei Corpi di polizia; la creazione di progetti volti alla riqualificazione e alla rivitalizzazione delle zone colpite da disagio legato ad episodi di violenza; progetti di integrazione scolastica; interventi mirati a favorire l'insediamento di attività commerciali e artigianali. Non siamo stati ascoltati. Ma - conclude - sono convinta che per fermare il degrado, fermare l’escalation di violenza, per colpire la criminalità occorra partire da progetti mirati capaci di cambiare il presente nell’immediato ma in grado di cambiare anche il futuro di Sassari. Le soluzioni lampo, gli spot, invece nascono in campagna elettorale e muoiono il giorno dopo le elezioni”.