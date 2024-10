Matteo Salvini strizza l’occhio a Silvio Berlusconi in previsione delle elezioni regionali in Sardegna.

Il ministro dell'Interno, ospite dell’ultima puntata a Porta a porta di Bruno Vespa, ha parlato dello stallo della nomina in Rai di Marcello Foa. Il leader della Lega ha espresso l'intenzione di incontrare quanto prima Berlusconi: "Conto di vederlo o sentirlo nelle prossime ore, c'è un'azienda che ha bisogno di crescere", ha detto il vicepremier.

Poi ha aggiunto: "Ma c'è la possibilità di trovare l'accordo non solo sulla Rai. Se c'è accordo si va fino in fondo, anche perché si vota a fine ottobre a Trento, Bolzano e poi in Sardegna".

La figura di riferimento come candidato governatore di un potenziale asse Lega-Psd’Az-Fi sarebbe, secondo i rumors degli ultimi tempi, quella di Pietro Pittalis. Coordinatore regionale di Forza Italia, 60 anni, Pittalis è berlusconiano di lungo corso e nelle ultime elezioni politiche è stato eletto alla Camera dei deputati.