"Ragazzi, ci vediamo presto a Orune. A novembre in Sardegna, arrivo". E' un annuncio a sorpresa quello del Ministro degli Interni Matteo Salvini, non tanto per il contenuto quanto per la località di riferimento.

Che il leader della Lega avesse in programma di sbarcare in Sardegna per il mese di novembre, infatti, si sapeva. In quella occasione annuncerà il nome del candidato governatore della coalizione di centrodestra nell'Isola.

Ieri, durante la festa della Lega a Garbagnate, Salvini ha confermato il suo arrivo nell'Isola facendo riferimento a Orune quale tappa del suo viaggio. Ulteriori dettagli verranno forniti nelle prossime settimane.