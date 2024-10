E' arrivato alla Fiera Campionaria di Cagliari il leader della Lega Matteo Salvini. È stato accolto da un migliaio di sostenitori e di buon grado il segretario della Lega si è sottoposto al rito dei selfie con i suoi fan. Salvini è stato avvicinato anche da alcune donne arrivate da Sassari che chiedono un colloquio sul tema della disabilità. Nel frattempo si è mosso da piazza Costituzione il corteo contro l'arrivo del leader della Lega: alla partenza solo un centinaio di persone. Il percorso del corteo, dal centro alla Fiera, è controllato ad ogni incrocio da auto di polizia, carabinieri, fiamme gialle e polizia municipale.

Centrodestra: Salvini a Berlusconi, poche promesse ma mantenerle. A Berlusconi chiedo un impegno serio: "essere alternativi alla sinistra, fare poche promesse ma quelle poche mantenerle". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini. La sollecitazione all'ex Cavaliere è quella di "mettere nero su bianco i progetti, quello che offriamo agli italiani, non tanto sulla leadership, che mi interessa poco, quanto sull'abrogazione della legge Fornero, sulle tasse, sull'immigrazione, sul lavoro e sui rapporti con l'Europa".

Migranti: Salvini, accompagneremo a casa chi ci porta guerra. "Non penso che il Santo Padre si occupi e preoccupi dell'accoglienza di scippatori e stupratori, quindi accogliere le donne, bambini e ragazzi che scappano dalla guerra sarà per noi al governo un dovere sacrosanto, ma riaccompagnare a casa tutti quelli che non scappano dalla guerra ma che ce la portano in Italia sarà altrettanto nostro dovere". Così Matteo Salvini, a Cagliari per la prima convention regionale di Noi con Salvini, ha risposto alle domande dei cronisti sul monito del Papa per evitare di speculare sui migranti in campagna elettorale.