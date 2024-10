"Per me ogni droga è merda, per me la droga è morte". Così i leader della Lega Matteo Salvini, ospite della cerimonia di chiusura della campagna elettorale di Paolo Truzzu alla Fiera di Cagliari.

"Non ci sono droghe buone, non ci sono droghe simpatiche - aggiunge Salvini -. Non ci sono droghe che fanno bene. Anzi, è notizia di mezzora fa, nel Codice della strada che arriverà in Parlamento il 1° marzo, ho previsto, e l'ho voluto da ministro e da papà, il ritiro della patente per chi viene trovato alla guida drogato".

"Perché drogarsi è da coglioni - conclude Salvini - e mettersi alla guida drogati è da doppi coglioni. Chi spaccia droga vende morte".