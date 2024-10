“Lasciate ogni speranza voi che entrate" è scritto in un biglietto all'interno di una delle casette dell'ostello della gioventù di Fertilia che ormai quasi da un anno ospita gli anziani dell'ex CRA di viale della Resistenza”.

Lo si legge in una nota della Consigliera comunale di “Noi con Alghero”, Maria Grazia Salaris che sottolinea il fatto che “Quella che doveva essere una sistemazione provvisoria e sulla quale, noi dell'opposizione ci siamo opposti con forza, pare essere diventata una soluzione definitiva”.

“L'aria che si respira in quel luogo ormai dimenticato dall'amministrazione guidata da Mario Bruno – denuncia la Salaris – è di una tristezza infinita, di attesa e di noia e si legge sui volti rassegnati degli ospiti. Stanze da sei letti, bagni senza bidet, docce con il gradino, per non parlare poi dei vialetti scoscesi da percorrere per raggiungere gli spazi comuni. Tutt'intorno l'incuria, l'erba alta”.

“Credo – aggiunge la Consigliera – che chiunque durante quest'anno abbia espresso gradimento per questa scellerata soluzione lo abbia fatto in maniera inconsapevole. Credo che sia urgente ridare dignità e serenità ai nostri anziani e trasferirli in un luogo che restituisca loro la voglia di vivere. La prossima amministrazione avrà l'obbligo morale di correre ai ripari, sarà una priorità reperire le risorse per riattivare la struttura di viale della Resistenza”.

A suo modo di vedere “Nonostante gli sforzi degli operatori socio sanitari impegnati nel difficile compito di assistere i nostri "nonni" e le nostre "nonne" è evidente che esistono troppe criticità, soprattutto in vista della stagione estiva, e che quel luogo deve ritornare ad ospitare giovanotti in vacanza perché è l'ostello della gioventù, perché è stato costruito non per ospitare gli anziani”.

“La progettazione di una nuova costruzione sulla quale si è concentrata l'amministrazione uscente, non potrà essere realizzata prima di tre anni e nel frattempo – conclude – l'ex struttura di viale della Resistenza è stata abbandonata al suo destino”.