"Esprimo grande soddisfazione per la rielezione al primo turno di Paola Secci come sindaca di Sestu, per Fabio Lai, neo eletto sindaco a La Maddalena, e per tutti gli altri Sindaci della grande famiglia dei Riformatori che in queste ore, mano a mano, si stanno confermando". Così il coordinatore e consigliere regionale dei Riformatori Sardi, Aldo Salaris, sui risultati delle elezioni amministrative 2020, che hanno interessato parte dei Comuni della Sardegna.

"Risultati importanti che attestano l’ottimo lavoro del partito dei Riformatori - prosegue il consigliere -, a partire dai Comuni di grande interesse per il numero di abitanti che sono andati al voto per queste amministrative 2020".

"In molti Comuni gli esponenti dei Riformatori hanno raggiunto ottimi risultati contando, oltre la Secci e Lai dei quali già conosciamo la loro affermazione, diversi rappresentanti che siederanno tra i banchi dei consigli comunali. Sono stati premiati impegno e serietà, le principali caratteristiche che contraddistinguono le donne e gli uomini dei Riformatori, persone che hanno a cuore il territorio e che dimostrano quotidianamente con i fatti il loro valore".

"Il ringraziamento più grande - conclude Salaris - è rivolto agli elettori che hanno deciso di sostenere i Riformatori dandoci la loro preziosa fiducia. Il nostro compito sarà quello di non tradire le loro aspettative e creare forti sinergie tra gli amministratori locali e il consiglio regionale, utili a realizzare tutti i progetti di cui i territori hanno bisogno".