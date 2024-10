“Sono soddisfatto dalle parole del sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo che rispondendo all’interrogazione presentata da Fratelli d’Italia ha assicurato che il governo sta portando avanti approfondimenti utili per salvaguardare l’approvvigionamento nazionale, l’export e i livelli occupazionali della RWM”.

Queste le parole di Salvatore Deidda, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo in commissione Difesa.

“RWM – queste ancora le sue parole – è un asset strategico importante per il ministero della Difesa e per la nostra Nazione essendo fornitrice delle Forze Armate e delle Forze dell’Ordine. E per questa ragione, Fratelli d’Italia ha voluto sollecitare il governo affinché monitorasse e studiasse azioni a tutela dei lavoratori negli stabilimenti di Domusnovas, Musei e Ghedi. Ancora una volta Fratelli d’Italia si schiera a difesa dell’occupazione e dei nostri uomini in divisa e condanna la sinistra antimilitarista che con una visione demagogica e inattuabile continua a chiedere una riconversione della azienda”.