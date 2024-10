La segretaria del Pd Elly Schlein parteciperà oggi al Roma Pride.

Il corteo partirà attorno alle ore 16 in Via delle Terme di Diocleziano, dove terrà un punto stampa. Si legge in una nota del Pd.

Fresca di elezioni per il Parlamento Europeo, la leader dem Elly Schlein ha ottenuto il 24,1% dei voti, percentuale pari a oltre 5,6 milioni di voti e 5 seggi a Bruxelles, crescendo rispetto a quelle del 2022, quando il Pd aveva ottenuto il 19%.