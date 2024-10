Roma, 15 giu. (Adnkronos) - "Trent'anni di Roma Pride, trent'anni di lotte per i diritti. Una manifestazione partecipatissima e colorata, che si oppone ai tentativi di tornare indietro proprio sui diritti, come vorrebbe fare questo governo che anche ieri, al G7 ha voluto cancellare dal documento finale le parole aborto, orientamento sessuale e identità di genere, tentando così di cancellare anche i diritti stessi. Una prova di oscurantismo a cui questa piazza, oggi, dà una bellissima risposta di resistenza. L'Italia del futuro sta in queste piazze: fatevene una ragione". Lo afferma Laura Boldrini, deputata Pd e presidente del Comitato permanente della Camera sui diritti umani nel mondo, presente al Roma Pride 2024.