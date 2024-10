Vent’anni fa la sua prima comparsa in tv come concorrente del Grande Fratello. Oggi è il portavoce del premier Giuseppe Conte. Rocco Casalino, classe 1972, è nato in Germania poi poco dopo l’infanzia si trasferisce in Puglia e si diploma in un istituto tecnico commerciale. Si laurea in ingegneria elettronica e si specializza in ingegneria gestionale.

Casalino è riuscito a sfruttare la popolarità in tv per poi ritagliarsi un posto nel mondo della politica entrando a far parte della segreteria del Movimento 5 stelle, facendo da tramite tra i vari membri politici ed i programmi televisivi dove erano invitati. Considerato negli ultimi tempi una sorta di uomo ombra del leader politico pentastellato Luigi Di Maio, con la nascita del governo Conte adesso Casalino è stato nominato portavoce del Presidente del Consiglio.

A balzare all’occhio però è lo stipendio di casalino che, confrontato con quello di Conte, risulta essere superiore. Il portavoce del premier infatti guadagna all’anno 169.556,86 euro così suddivisi: lo stipendio di base è pari a 91.696,86 euro, a cui poi si vanno ad aggiungere 59.500 euro di emolumenti accessori e 18.360 euro di indennità.