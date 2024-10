Questa mattina il sindaco Mario Bruno ha presentato a Porta Terra la nuova Giunta comunale unitamente agli obiettivi prefissati per i prossimi 20 mesi di consiliatura.

Tre i nuovi assessori: un volto già conosciuto quello di Gabriella Esposito che si occuperà di Cultura, Pubblica Istruzione, Turismo, Politiche Europee e Rapporti con il quartiere della Pivarada. “Quando ho rassegnato le dimissioni – ha detto l’assessora nel corso della conferenza stampa – l’ho fatto per motivi personali, per un problema di salute. Avevo bisogno del tempo per me. Ora sto bene. Si sono create nuove condizioni e ritorno con gioia e ottimismo”. Il secondo assessore entrato in Giunta è l’ingegnere Alessandro Balzani che ha ricevuto le deleghe all’Urbanistica, Edilizia privata, Trasporti, Mobilità sostenibile, Litorali Urbani ed Extra-Urbani, Rapporti con le borgate e Fertilia. Mentre la dottoressa Angela Cavazzuti si occuperà di Politiche sociali, della famiglia, giovanili, della Casa, Sanità, Rapporti con l’Università, Sport, Pari Opportunità, Rapporti con il quartiere Alghero Sud.

“Siamo qui per presentare una nuova fase di questa amministrazione - ha detto il sindaco Bruno - che di fatto ha attraversato una crisi che si è sviluppata dalla fine di giugno sino a oggi. Una situazioni di crisi dell’alleanza politica che ci ha portato a una ricerca in Consiglio di una maggioranza stabile e coesa. Lo abbiamo fatto rivolgendoci al Partito democratico e al centro sinistra”.

