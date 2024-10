Due i candidati a sindaco ad Alghero: l’avvocato Marco Tedde (centrodestra) e l’agronomo Raimondo Cacciotto (Campo largo). Uno dei due questa sera succederà a Mario Conoci, eletto per il centrodestra nel 2019 con il 53,10%, quando i candidati erano tre (Mario Bruno e Roberto Ferrara).

L’AFFLUENZA - Per le amministrative 2024 ha votato il 59, 60% (in linea con il 2019) degli aventi diritto, 23.095 votanti, 11.063 uomini e 12.032 donne.

TERMINATO LO SPOGLIO, RISULTATI - Raimondo Cacciotto conquista il 54,96% delle preferenze (12.373 voti), lasciando il suo avversario, fermo al 45,04%. Marco Tedde, candidato del centrodestra, sostenuto da sei liste (Fratelli d'Italia, Forza Italia, Udc-Patto per Alghero, Psd'Az, Azione-Prima Alghero-Destra democratica italiana, Lega) ottiene 10.138 voti.

I CANDIDATI A CONSIGLIERE PIÙ VOTATI

INTERVISTA A TEDDE: "COLLABOREREMO SU GRANDI TEMI"

CACCIOTTO: "PREMIATO IL NOSTRO PROGETTO". "Abbiamo costruito una coalizione forte e gli algheresi hanno premiato la nostra capacità di presentare il progetto evitando le polemiche". Così Raimondo Cacciotto intervistato da Sardegna Live.

L'INTERVISTA

AGGIORNAMENTO ORE 21:20 : 41 su 52 le sezioni scrutinate, Alghero è in dirittura d'arrivo anche ufficiale con il candidato del centrosinistra Raimondo Cacciotto che conta 9.448 voti, il 54,54% delle preferenze, seguito da Marco Tedde con il 45, 46% (7.874 voti).

AGGIORNAMENTO ORE 20:00 : sono 25, quindi praticamente la metà, le sezioni scrutinate su 52, e il candidato del centrosinistra Raimondo Cacciotto secondo i dati ufficiali presenti al momento conta 5.464 voti, il 55,16% dei voti (2.588), mentre Marco Tedde lo segue con il 44,84% (4.441 voti).

AGGIORNAMENTO ORE 19:30. Con 21 sezioni scrutinate su 52, Cacciotto è al 54,49% (4.611 voti) mentre la coalizione di centrodestra è al 45,51%. (3.851 voti).

MARCO TEDDE RICONOSCE LA SCONFITTA. Il candidato del centrodestra Marco Tedde ha chiamato lo sfidante Cacciotto per rivolgergli gli auri riconoscendo la sconfitta. "Il trend è impossibile da invertire: sei sindaco - ha dichiarato Todde salutando lo sfidante -. Collaboreremo sicuramente sui grandi temi, fermo restando che faremo opposizione. Ci sono partite molto difficili da giocare e, laddove possibile, vogliamo giocarle insieme per rilanciare Alghero".

AGGIORNAMENTO ORE 18:42. Con 12 sezioni scrutinate su 52, il candidato del centrosinistra Raimondo Cacciotto risulta in testa con il 54,26% dei voti (2.588), Marco Tedde si attesta al 45,74% (2.182 voti).

AGGIORNAMENTO ORE 18:05 - Nonostante il caricamento dei dati sul sito Eligendo e sul sito del Comune di Alghero proceda molto lentamente, il consigliere regionale algherese Valdo Di Nolfo, esponente di Alleanza Verdi e Sinistra, pubblica un post sui social: "Lo possiamo dire, buon lavoro a Raimondo Cacciotto", una frase corredata da una foto insieme all'esponente di Avs.

DATI ORE 17:00 - Ad Alghero con circa il 40% delle sezioni scrutinate, secondo i dati ufficiosi forniti dai rappresentati di seggio - è in vantaggio il candidato del campo largo di centrosinistra, Raimondo Cacciotto, con il 53% delle preferenze, contro il 47% del candidato del centrodestra, Marco Tedde. Nella cittadina catalana del nord ovest della Sardegna la sfida per la conquista del Municipio è a due, quindi in ogni caso non ci sarà il ballottaggio fra due settimane.