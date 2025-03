Mercoledì alle 16 prende il via in Consiglio regionale l’iter del disegno di legge 85, la Finanziaria. Accantonata la riforma sanitaria, la maggioranza punta ad approvare rapidamente il Bilancio, ma il rischio di un quarto mese di esercizio provvisorio è concreto.

La terza commissione Bilancio, presieduta da Alessandro Solinas (M5S), esaminerà il testo “al fine dell'accertamento della presenza di norme intruse”. Dopo lo stralcio di eventuali elementi estranei, il documento sarà trasmesso alla commissione per la sessione di bilancio, prevista dal 13 marzo.

Da quel momento partiranno i consueti 37 giorni tra audizioni, pareri e il tempo concesso alla minoranza per la propria relazione, rendendo difficile l’approvazione entro il 31 marzo. La Manovra, come annunciato dall’assessore al Bilancio Giuseppe Meloni, ammonta a circa 10 miliardi di euro per il 2025, con la metà destinata alla sanità regionale.