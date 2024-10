Certificate, verificate e inviate alle commissioni competenti (Urbanistica e Attività produttive) le oltre 210mila firme raccolte in tutta la Sardegna per la legge di iniziativa popolare Pratobello 2024, sostenuta dai comitati territoriali contro la speculazione energetica, per la calendarizzazione e l'avvio dell'esame del testo.

Ad annunciarlo il presidente del Consiglio regionale, Piero Comandini: "Ora seguirà l'iter di tutte le altre norme", spiega. E ricorda che in Consiglio "si sta già discutendo di transizione energetica".

Ora si dovrà attendere che i presidenti delle due commissioni competenti, Roberto Li Gioi (M5s) e Antonio Solinas (Pd), stabiliscano una data per la prima seduta congiunta, così come in sede unificata stanno lavorando sul testo del ddl della Giunta sulle aree idonee per l'installazione di impianti eolici e fotovoltaici.

Provvedimento che si attende in Aula per i primi di novembre, secondo i calcoli dei tempi tecnici dell'iter in commissione, ora nella fase di attesa del parere del Cal.