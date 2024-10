Il consigliere regionale del M5S Gianluca Mandas ha risposto sui social alle dichiarazioni del Presidente Anev, Simone Togni: "Ribadisco l'obiettivo principale del Disegno di Legge promosso dalla Presidente Todde riguardo alle installazioni degli impianti eolici e fotovoltaici in Sardegna. Tale provvedimento mira a salvaguardare la tutela del paesaggio e dell'ambiente sardo, nel rispetto dell'art. 9 della Costituzione, con l'obiettivo entro 18 mesi di definire regole certe e chiare per uno sviluppo sostenibile delle fonti rinnovabili in Sardegna, a partire dalla definizione delle aree idonee, dall'aggiornamento del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) e del Piano Energetico Ambientale".

"Come rappresentante del M5S in Sardegna, oltre che come professionista che da 20 anni si impegna di tematiche energetiche, intendo confermare e ribadire il nostro pieno sostegno allo sviluppo delle fonti rinnovabili e alla transizione energetica. Tuttavia, è fondamentale che questo avvenga nel rispetto del paesaggio e dell'ambiente, preservandoli e conservandoli per le generazioni future. Dobbiamo assicurare un quadro normativo chiaro e regolamentato, che non lasci spazio a speculazioni energetiche a discapito del territorio sardo. Sono convinto che il Presidente Togni condivida l'importanza di perseguire uno sviluppo energetico sostenibile che tuteli l'ambiente e promuova il benessere della Sardegna e dei suoi cittadini visto anche il periodo complesso che stiamo vivendo e le tante sfide che siamo chiamati ad affrontare con responsabilità e lungimiranza", sono le parole che Mandas ha affidato al post.