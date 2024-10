Come riportato dal Corriere della Sera, una delle possibili novità in caso di rimpasto potrebbe essere il ritorno di Maria Elena Boschi al governo, nel ruolo di ministra dei Trasporti (vista la posizione sempre più scomoda di Paola De Micheli) o del Lavoro, al posto della M5S Nunzia Catalfo.

La Boschi è il "cavallo" forte di Matteo Renzi, ma sarebbe gradita anche al premier Giuseppe Conte, con il quale ha un buon rapporto. Per il momento si tratta solo di voci, anche perché non è certo un immediato rimpasto.

Italia viva potrebbe spingere per un passaggio al Quirinale, per un Conte ter, e il banco potrebbe anche saltare. Ma nel frattempo i partiti iniziano ad avanzare ufficiosamente le rispettive proposte. L'ipotesi che Renzi voglia entrare nell'esecutivo è stata smentita dallo stesso leader di Iv: "Non farò il ministro", ha dichiarato ospite di "Quarta Repubblica".