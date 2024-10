Si concluderanno oggi le consultazioni bilaterali in vista del patto di legislatura propedeutico al rimpasto della Giunta Solinas. Il governatore ha anticipato a stasera l’incontro con la delegazione del Psd'Az, inizialmente previsto per domani alle 12. Per ora solo ipotesi sulle possibili sostituzioni nell'Esecutivo. Di sicuro l'uscita di scena per 18 mesi di Antonello Peru (Udc-Italia al centro) a causa della condanna per tentata concussione, potrebbe avere l'effetto di ridimensionare le istanze centriste per ottenere un secondo posto nella squadra, e nello stesso tempo consolida - complice l'ingresso prossimo di Marco Tedde (Fi) in Consiglio - la posizione di Forza Italia che dovrebbe conservare i due assessori.

Ad ogni modo, Solinas potrebbe comunque decidere di accontentare l'Udc di Giorgio Oppi. D'altra parte, i Riformatori esprimono l'assessore dei Lavori pubblici pur non costituendo più un gruppo in Consiglio regionale, mentre la responsabile dell'Industria Anita Pili (attualmente la più a rischio) è in quota Sardegna 20Venti, il movimento che nell'Assemblea sarda è rappresentato solo dal suo fondatore, Stefano Tunis.

Oggi, intanto, il Psd'Az potrebbe discutere anche la possibilità di aumentare di un assessore la propria presenza in Giunta, in aggiunta a Quirico Sanna (Enti locali) e Gianni Chessa (Turismo). Il partito del presidente, infatti, ha il gruppo più numeroso in Consiglio: ben 11 consiglieri ai quali potrebbe aggiungersi anche l'esponente del Misto (ex Lega ed ex Riformatori) Sara Canu.