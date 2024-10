Roma, 20 apr (Adnkronos) - "Ho sento dichiarazioni scomposte dalla maggioranza dopo la vittoria di De Toni a Udine. Confermo quanto compattamente ci opporremo per abbassare le soglie per il secondo turno alle amministrative. Tanto è strumentale la cosa che non hanno avuto remore a usare l'argomento il giorno dopo aver perso, sarebbe meglio mettere da parte l'interesse di parte e politico". Lo ha detto Elly Schlein alla Direzione Pd.