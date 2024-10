I Riformatori Sardi fanno chiarezza sulla situazione amministrative ad Alghero, dove si era parlato di una lista civica esterna al centrodestra da loro appoggiata e con candidato sindaco l'esponente del partito Francesco Marinaro.

"In questo delicato momento in cui sono in corso le trattative finalizzate alla concordia della coalizione di centro destra - spiegano i Riformatori in una nota -, le segreterie provinciale e regionale dei Riformatori Sardi sono al lavoro affinché la coalizione si presenti compatta alle prossime elezioni comunali di Alghero".

"Per questa ragione - aggiunge il movimento guidato da Aldo Salaris - sentiamo la necessità di specificare che il partito dei Riformatori Sardi, nella sua sezione cittadina, è rappresentato dal coordinatore Alberto Bamonti e che in nessuna altra lista civica, al suo interno, sono presenti componenti del partito. L’ordine di scuderia è l’unità del centro destra".