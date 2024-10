“Da ogliastrino e da esponente della giunta guidata dal presidente Solinas, non posso che farmi carico delle preoccupazioni del mio territorio. Voglio rassicurare i cittadini e gli amministratori locali, nessuno sarà lasciato indietro”.

Queste le parole pronunciate dall'Assessore regionale ai Trasporti, Giorgio Todde, che ha voluto rispondere alle preoccupazioni sulla riforma sanitaria avanzate nelle ultime ore da sindaci e rappresentanti dell'Ogliastra.

“Ho già avuto modo – ha aggiunto – di confrontarmi con l'assessore della Sanità, Mario Nieddu, e ho avuto precise rassicurazioni. Non esiste un disegno rivolto a derubare l'Ogliastra dei servizi e nella riorganizzazione della rete ospedaliera ci sarà la massima attenzione per le peculiarità di un territorio che ha già sofferto abbastanza per i pesanti tagli operati da chi ci ha preceduto. Vigilerò personalmente affinché gli impegni vengano rispettati”.

“La riforma completa avrà come motore imprescindibile gli Stati generali della Salute, a cui parteciperanno i rappresentanti del territorio. Come già detto dal presidente Solinas, non ci saranno riforme calate dall'alto e i bisogni dei territori saranno al centro di qualsiasi iniziativa”, ha rimarcato Nieddu.

Per quanto riguarda i dubbi legati al numero delle Asl ha specificato “Mantenere centralizzati glia acquisti, la formazione e i concorsi, sarà garanzia di uguale attenzione per tutti. Non ci saranno territori che si accaparreranno tutto a scapito degli altri. Saranno tutelate le peculiarità e garantite le necessità di tutti”.