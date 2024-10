“Quel che sta accadendo in queste ore in Sardegna, circa il conteggio, da parte dei Tribunali, dei voti delle sezioni mancanti, che vedrebbe il centrodestra in rimonta sul centrosinistra, rispetto ad un primo dato, seppur ufficioso, non si è mai verificato nella storia elettorale della Sardegna. Tutto ciò sta ingenerando confusione soprattutto nei cittadini, che domenica esercitando il loro diritto di voto non si aspettavano di assistere a questo scenario, ma avrebbero voluto sapere con più certezza e senza confusione, chi sarà il prossimo presidente della Regione Sardegna”. A dichiararlo, in una nota, è Piero Maieli, consigliere regionale uscente del Psd’Az che, almeno ufficiosamente, dovrebbe ritornare nell’Aula di via Roma seppure al momento tra i banchi di opposizione.

“La situazione che via via si sta delineando non solo ingenera confusione, ma altresì potrebbe, indipendentemente da chi sarà il vincitore, ingenerare problemi di ordine pubblico – segnala l’esponente sardista – Questo lo denuncio non in qualità di consigliere eletto, ma in qualità di semplice cittadino che ha a cuore, la tutela della democrazia da un lato e la tutela dell’ordine pubblico dall’altro. Pertanto, chiedo alle Istituzioni, deputate ad assolvere i compiti di cui sopra, di garantire il pieno diritto della democrazia nonchè la tutela dell’ordine pubblico”.