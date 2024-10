“Sono trascorsi ormai sei mesi da quando, nella seduta del Consiglio regionale è stata discussa la mozione presentata dal mio Gruppo con la quale chiedevamo al Presidente della Regione e all’Assessore dei Trasporti di riferire in Aula sullo stato di attuazione della corretta riclassificazione del Porto di Arbatax ai fini del suo inserimento all'interno dell'Autorità di sistema del Mare di Sardegna : da allora, più nessuna notizia sulla questione”.

Lo sottolinea il Consigliere regionale del Partito Democratico Salvatore Corrias, primo firmatario di una interrogazione con la quale si chiede riscontro dello stato di avanzamento dell’istruttoria presso il Ministero.

“A seguito della discussione della suddetta mozione – chiarisce Corrias – durante la seduta del Consiglio regionale del 9 luglio 2019 è stato approvato l’ordine del giorno n. 9 con il quale si impegnava il Presidente della Regione e la Giunta regionale a riferire in Aula su quali iniziative intendessero assumere al fine di accelerare tutte le procedure, formali e informali, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti necessarie a porre in essere le fasi conclusive dell'iter di riclassificazione del Porto di Arbatax”.

“Da allora – conclude –, siamo in attesa di ulteriori aggiornamenti. Il porto di Arbatax costituisce una realtà economica di straordinaria portata per l’Ogliastra, attorno al quale gravitano le attività di aziende commerciali e quelle dell’indotto del turismo: ecco perché, anche in quanto rappresentante del territorio che mi ha eletto, sono particolarmente sensibile alla questione e, con il supporto dei consiglieri del Gruppo Partito Democratico della Sardegna, voglio sollecitare l’Assessore regionale e il Presidente affinché non abbassino la guardia e tengano desta l’attenzione su un argomento tanto importante”.