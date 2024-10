La Camera dei deputati ha respinto, con 213 no, 121 sì e 3 astenuti, la mozione presentata dal M5S e firmata da tutte le opposizioni (ad eccezione di Italia Viva), contro Daniela Santanchè.

Lei non era presente in Aula.

"L'opposizione fa la sua parte rendendo più forte la maggioranza. Sono zero preoccupata: male non fare, paura non avere”, ha detto prima del voto la ministra del Turismo.

Al Corriere della Sera Santanchè ha poi spiegato di essere "tranquillissima". "Vedono il male ovunque – ha affermato - non sanno più a cosa aggrapparsi. Contro di me c'è poco o niente, in tv sono costretti a ripetere le stesse cose. E presto arriveranno anche i risarcimenti".

Nella giornata di ieri, mercoledì 3 aprile, sempre alla Camera è stata respinta anche la mozione di sfiducia contro Matteo Salvini per i rapporti della Lega con Russia Unita: 129 i sì, 211 i no e 3 gli astenuti. "Ennesima figuraccia della Sinistra, andiamo avanti col nostro lavoro. Grazie", ha scritto il vicepremier e ministro dei Trasporti dopo il voto.