"Per me Giorgia Meloni va giudicata per la sua azione di Governo, non per ciò che accade nella sua famiglia. Ed è sulla sua capacità di raggiungere gli obiettivi che vorrei fosse valutata dai cittadini, non da altro". Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews.

"L’Italia purtroppo sta peggio di un anno fa. La vita costa più di un anno fa e non è solo un problema di inflazione che deriva dal contesto geopolitico ma anche di scelte sbagliate del Governo. Ricordatevi sempre che questo è il Governo che ha dato 892 milioni alla serie A e ha tagliato sulla cultura, a cominciare dai diciottenni", aggiunge il leader di Iv.