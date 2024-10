Enrico Letta "sarebbe un ottimo nome" come possibile candidato segretario della Nato per il dopo Stontelberg.

Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi, interpellato sul punto al suo arrivo alla libreria Rizzoli in Galleria a Milano, dove era atteso per la presentazione del libro intervista di Alessandro Sallusti a Luca Palamara, 'Lobby & Logge'.

"Sarebbe bello che ci fosse un italiano - ha aggiunto Renzi -. Letta è stato presidente del Consiglio, ha una riconosciuta esperienza in questo settore. Non so se lo vuol fare. Io credo che se lui lo volesse fare, noi lo appoggeremmo".