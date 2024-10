E' convocato per stasera alle ore 21.15 a Palazzo Chigi il Consiglio dei ministri per l'esame dell'ordine del giorno "leggi regionali; varie ed eventuali". Secondo quanto trapelato, sul tavolo dei ministri ci sarebbe anche la discussione sulla cessione della delega sui Servizi.

"Il mio personale consiglio al Presidente del Consiglio è: smettiamola di fare le polemiche. Se volete confrontarvi nelle sedi istituzionali noi vi abbiamo scritto, vi abbiamo fatto le proposte, ci siamo. Non ci prenderete mai come dei Ciampolillo qualsiasi insaponando gli ulivi e dicendo che i vaccini non servono". Sono le parole di Matteo Renzi, ospite a Piazza Pulita.

"Mi sono domandato - ha aggiunto il leader di Italia viva - se mi convenisse fare questa battaglia. E prima di partire mi son risposto che non mi conveniva. E me ne frega anche il giusto ma la mattina quando mi alzo e mi guardo allo specchio, dico quando tra dieci anni vedremo schizzare il debito pubblico, vedremo chi ha ragione. E visto che siamo ancora in tempo per fermarci, il mio appello è 'non fate un baratto di singoli parlamentari, tornate alla politica'".